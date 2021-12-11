РПЦ оценила шансы на объединение с католиками

Решение завести собаку является очень ответственным шагом. При этом не стоит воспринимать появление питомца как череду обязанностей. Как правильно подойти к появлению собаки в доме, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не нужно недооценивать ответственность при решении завести собаку, но и воспринимать это исключительно как череду обязанностей не стоит. Истина всегда где-то посередине, принимайте решение, опираясь на факты, а не на...