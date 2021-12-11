РПЦ оценила шансы на объединение с католиками

РПЦ считает, что объединение с католиками невозможно и не стоит на повестке дня
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:24, 12 декабря 2021
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Российская православная церковь на данном этапе не обсуждает с Римской католической церковью возможность объединения, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что речь идёт о нормализации отношений. Об этом священнослужитель рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Никакой речи об объединении Церквей не идёт — ни на официальном уровне, ни на неофициальном уровне. Но речь может идти о том, чтобы мы прекратили, наконец, ту ситуацию соперничества, конкуренции, вражды, которая существовала на протяжении многих веков, — пояснил Иларион.
Между двумя ветвями христианства существует большое количество противоречий, рассказал митрополит. Так, например, происходит взаимное непризнание святых.
Ранее митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявил, что не может назвать «повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом». Он добавил, что в рамках религии Церковь должна принимать всех людей, независимо от их социального статуса. Он согласился с мнением президента России Владимира Путина, что вакцинация должна быть добровольной. По мнению священнослужителя, там, где есть добровольность, «не может быть принуждения и ограничения конституционных прав».