РПЦ не планирует вводить одноразовые ложки для причастия

https://static.news.ru/photo/9ad83c38-3c7b-11eb-b502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь не планирует вводить новые ограничения, в частности, использовать одноразовые ложечки для причастия. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

То, что мы сейчас делаем, — это, мне кажется, адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию, которая сложилась, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Иларион напомнил, что по канону «святые дары, то есть тело и кровь Христовы, являются источником исцеления». Они не могут быть источником заражения.

Однако он признал, что в РПЦ понимают, что обезопасить священные сосуды от коронавируса необходимо. С этой целью епархиям РПЦ была разослана патриаршая инструкция, одобренная Священным синодом, которой устанавливался ряд мер профилактики.

Так, после каждого причастия, лжица (ложка для таинства) должна протираться с помощью спирта и окунаться в горячую воду, а целование чаши было отменено. Иларион добавил, что введение одноразовой посуды не будет принято многими верующими.

Также он признал, что в некоторых приходах указанные противоэпидемические меры не соблюдаются и поэтому необходимы меры контроля со стороны правящих архиереев.

Как писал NEWS.ru, в Русской православной церкви (РПЦ) ранее рекомендовали закрывать монастыри в регионах в качестве мер против распространения коронавирусной инфекции.

В патриархии также подчеркнули важность соблюдения мер профилактики и санитарных правил в храмах и монастырских помещениях, утверждённых весной патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В соответствии с ними запрещено впускать в храм людей без масок, и сами священнослужители также должны носить маски. Кроме того, в случае диагностирования COVID хотя бы у одного насельника монастырь должен быть закрыт на двухнедельный карантин.