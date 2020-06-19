РПЦ не будет смягчать позицию по поводу суррогатного материнства

https://static.news.ru/photo/efffada4-b238-11ea-a188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает преждевременным какой-либо пересмотр и смягчение позиции РПЦ по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Об этом РИА Новости рассказал ответственный секретарь комиссии Фёдор Лукьянов. По его словам, этот вопрос касается не только нравственности и этики, но и репутации Церкви. Лукьянов подчеркнул, что РПЦ не может благословлять процедуру, после которой, по данным Союза педиатров России, до 70% детей рождаются с отклонениями в развитии.

Если позиция Церкви по ЭКО будет смягчена, это даст старт более широкому распространению суррогатного материнства, которое основано на технологиях ЭКО. Это, в свою очередь, даст повод противникам Церкви обвинить её в содействии этой практике, запрещённой во многих странах, — заявил ответственный секретарь.

Священник также отметил, что позицию РПЦ по этому вопросу разделяет почётный председатель исполкома Союза педиатров РФ Александр Баранов, который осудил данные технологии, заявив, что ЭКО представляет опасность для женщины и ребёнка.

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва в интервью «Новой газете» рассказал, что вопрос ЭКО серьёзно обсуждается внутри РПЦ. Священнослужитель допустил корректировку общецерковной позиции, в том числе и потому, что сейчас появилась возможность не уничтожать так называемые лишние эмбрионы.

Как передавал NEWS.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что связь между ЭКО и развитием рака нигде не описана. Однако для женщин, у которых уже есть какие-либо гормонально зависимые опухоли, эта процедура может оказаться роковой.