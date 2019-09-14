https://static.news.ru/photo/c6496da4-d6ee-11e9-8f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что информация о ежемесячных доходах священников в миллион рублей не соответствует действительности. По его словам, в реальности они получают в 10 (100 тысяч рублей), 20 (50 тысяч рублей) или 50 раз (20 тысяч рублей) меньше.

Одновременно он назвал ориентировочные зарплаты священнослужителей.

Есть храмы богатые, а есть достаточно бедные, это зависит от того, где находится этот храм, сколько у него прихожан, это новый храм или это исторический храм, и зарплаты священников, я бы сказал, бывают в районе 20, 30, 40 тысяч рублей в месяц, — сказал он в эфире телеканала « Россия 24 ».

Священнослужитель добавил, что в регионах этот показатель ещё ниже. Особенно мало получают священники сельской местности, которые могут жить «не просто скромно, а очень бедно».

Иларион отметил, что представители РПЦ получают дополнительный доход во время совершения «треб», в том числе при вызове на дом. Однако устанавливать ценники на подобные действия не рекомендуется.

Никому не могут отказать в крещении, или в отпевании, или в венчании, если люди не могут заплатить, — подчеркнул он.

Ранее News.ru сообщал, что священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий (Нечипоренко) встретился с матерью ребёнка, которому нанёс ранее травмы во время обряда крещения. Игумен сказал, что ребёнок «вроде бы и не ударялся о стенки купели», и попросил мать мальчика простить его, не дожидаясь религиозного праздника — Прощёного воскресенья. Женщина поинтересовалась, не с сарказмом ли это сказано.