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Красноярский митрополит Пантелеймон, рассуждая о пластических операциях, которые делают молодые девушки ради красоты, заявил, что это смертный грех.

Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда, — отметил священник в эфире программы «Вопросы митрополиту» на телеканале ТВК.

Он считает, что операции возможны только в том случае, когда человек пострадал в ДТП и его лицо пугает окружающих. По мнению представителя РПЦ, только подобные случаи можно считать «медицинским врачеванием».

Украшайте себя верой и добрыми делами и достаточно косметики, — призвал священнослужитель.

Как писал NEWS.ru, топ-10 самых востребованных пластических операций в России возглавляют блефаропластика — операция по изменению формы век и разреза глаз (22% от общего количества эстетических операций) — и увеличение молочных желёз (19%).