https://static.news.ru/photo/66c9ef64-360e-11ea-8391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старый Новый год — это народный, а не религиозный праздник. Отмечать его в Церкви вовсе не обязательно, рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

У нас в семье, например, бабушка пекла пирог. Это не было празднование Нового года с ночными посиделками и оливье, но тёплый семейный праздник. Ещё и поэтому я против перехода на «новый стиль» — тогда у нас не будет замечательного домашнего праздника, — рассказал представитель РПЦ в интервью РИА Новости.

По его словам, 13 и 14 января верующие отмечают два праздника, которые намного важнее молебна на Старый Новый год — Обрезание Господне и день памяти Василия Великого. Православные, по словам Феодорита, стремятся попасть на литургию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отход от христианских норм в ряде протестантских церквей на Западе, в частности благословение однополых браков и разрешение на службу людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, может привести к новым расколам, считают в Московском патриархате.

По мнению главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, уже третья крупная протестантская организация в США столкнулась с расколом из-за решений руководства.

Он напомнил о подобных событиях, произошедших в американской Епископальной церкви в 2009 году, с которой РПЦ поддерживала богословский диалог и реализовывала общие гуманитарные проекты.