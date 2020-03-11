https://static.news.ru/photo/83599e4c-638e-11ea-aeb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Служба коммуникации ОВЦС

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) должен обсудить официальную позицию о распространении коронавируса. Об этом сообщил на открытии заседания Синода патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он заявил, что «по милости Божией речь не идёт об эпидемии или пандемии», отметив наличие единичных случаев в России. Однако, признал предстоятель, «заболевание очень непростое, коварное, поэтому нужно пресекать его развитие на той стадии, когда процесс ещё управляемый».

Мы проходили через многие эпидемии. Помню эпидемию холеры, которая очень взволновала в своё время и население, и общественность, и власти. У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, — цитирует патриарха РИА Новости.

Глава РПЦ также высказал мнение, что в Москве и Санкт-Петербурге принимаются достаточно хорошо продуманные меры, чтобы заболевание не получило распространения.

По состоянию на утро 11 марта вирус диагностирован у более чем 119 тысяч человек по всему миру, около 4,3 тысячи пациентов умерли, более 65 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что традиционный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой было решено провести дистанционно в формате телеконференции. Это вызвано мерами по профилактике распространения коронавируса.