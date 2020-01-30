https://static.news.ru/photo/593cb4e0-4355-11ea-b7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Документ о церковных наказаниях клириков направлен на то, чтобы помочь священникам осознать их ошибки и сохранить от умышленного или неумышленного ухода в раскол. Об этом заявил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел (Пономарев).

Проект документа в настоящее время обсуждается Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ), пишет ТАСС.

По словам митрополита Павла, задача церкви помочь священнослужителям осознать свои ошибки, восстановить каноническое единство церкви и предотвратить возможные нарушения в будущем.

Для наших клириков канонические прещения (церковные дисциплинарные наказания), которые мы сегодня обсуждаем, будут касаться и тех, кто умышленно или неумышленно ушёл в раскол, — отметил митрополит, добавив, что другого выхода у церкви нет.

Межсоборное присутствие — это совещательный орган, содействующий высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений о наиболее важных вопросах внутрицерковной жизни и внешней деятельности церкви.

Ранее NEWS.ru писал, что РПЦ хочет ввести антиалкогольные уроки в школе. Церковь намерена разработать проекты школьных уроков и методических рекомендаций для профилактики алкогольной зависимости среди молодёжи. По задумке церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, предметы должны быть увлекательные, интересные и эффективные.