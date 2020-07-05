РПЦ: лишённый сана схиигумен Сергий боялся китайцев

https://static.news.ru/photo/875aca1c-bedc-11ea-8ead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Схиигумен Сергий (Николай Романов), не так давно лишённый сана, хотел построить на Урале самый большой в мире храм высотой в 25 этажей, чтобы крестить в нём китайцев. Священник был уверен, что они в скором времени захватят Россию, заявил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии РПЦ игумен Вениамин Райников.

По словам Райникова, поводом к расколу мог стать запрет на строительство этого храма.

Он бы его (строительство. — NEWS.ru) продолжил, а мы были бы этим недовольны, и там мог бы быть ещё один скандал. Это звенья какой-то одной цепи, потому что в первый раз он такой яркий отказ получил из-за этого собора, — заявил секретарь в эфире радиостанции «Говорит Москва».

4 июля Среднеуральский женский монастырь, который захватил схиигумен Сергий, освободили и открыли для прихожан. Представитель схиигумена Всеволод Могучев сообщал, что Сергий на тот момент все ещё находился на территории монастыря, однако не служил.

Схиигумен Сергий 3 июля был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Отец Сергий отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

С 16 июня Сергий забаррикадировался в монастыре, отказавшись подчиняться церковному руководству. Кроме того, он призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев заявил, что ему предлагают большие деньги за прекращение поддержки опального священнослужителя. По его словам, подкупить его пытаются «премного уважаемые люди», которых все знают.