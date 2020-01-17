https://static.news.ru/photo/efce5b56-391f-11ea-abfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погружение в крещенскую купель не очищает от грехов. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, никакие механические действия не могут изменить духовного состояния человека, тем более бездумное купание в ледяной проруби.

От грехов избавляет человека покаяние и участие в церковных таинствах, — сказал Кипшидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В этом году из-за аномальной тёплой зимы в столице не будет традиционных ледяных купелей. Вместо них власти оборудуют водоёмы со специальными подходами, а также организуют возле них раздевалки и туалеты.

Ранее NEWS.ru писал, как правильно окунаться в крещенскую купель, чтобы не навредить здоровью. Главное — заранее подготовить свой организм к окунанию в холодную прорубь и не подогревать себя алкогольными напитками.