https://static.news.ru/photo/3fd313ca-606d-11ea-9054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РПЦ не исключают введения из-за коронавируса таких мер предосторожности в храмах, как одноразовые ложки во время причастия. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

В Церкви верят, что вирусы и болезни не могут передаваться через причастие. Однако если дело дойдёт до запретов или до рекомендаций, которым нужно будет следовать, то РПЦ допускает меры защиты.

Я не исключаю того, что в каких-то случаях, например, будут использоваться одноразовые ложечки для причастия, — цитирует Илариона «Интерфакс».

Он добавил, что такая практика существует в тех случаях, когда священник посещает в больнице тяжелобольного человека, которому предписана полная изоляция и у которого ослаблен иммунитет.

Митрополит не исключил введения в будущем и других мер предосторожности в храмах РПЦ, в том числе ношения медицинских масок. При этом Церковь не рассматривает варианты закрытия храмов, кроме тех мест, куда уже пришла беда и где требуются безотлагательные действия.

Как ранее писал NEWS.ru, прихожане Русской православной церкви в Италии имеют право не подчиняться требованию местных властей, которые настаивают на закрытии храма из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.