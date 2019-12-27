https://static.news.ru/photo/3227d0ca-28b0-11ea-bc40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

В РПЦ разработают и представят Министерству просвещения проекты школьных уроков и методических рекомендаций для профилактики алкогольной зависимости среди молодёжи. По задумке церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, предметы должны быть увлекательные, интересные и эффективные.

Нам нужно подготовить 8--10 уроков и методики к ним. Мы ждём от практиков, что они поделятся своими методиками. Именно рекомендации профессионалов должны стать основой практического решения. Результатом нашей встречи должна быть рабочая группа, которая вместе с министерством будет создавать программу, — сказал председатель патриаршего совета по культуре и сопредседатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы был основан по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла 31 марта 2009 года.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, как РПЦ борется с пьянством внутри Церкви. В частности, при православных приходах «действуют группы анонимных алкоголиков и наркоманов, которые при помощи священника избавляются от этого недуга».

По мнению главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, проблема пьянства среди верующих связана с тем, что светское общество относится к этому гораздо жёстче, чем принято у православных.

23 мая NEWS.ru писал о том, как пьяный священник напал с ножом на монаха Троице-Сергиевой лавры. Он ворвался в келью и ранил оппонента в живот. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за денег, которые прихожане оставляют вместе с записками о поминовении усопших.