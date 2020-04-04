РПЦ будет беседовать с верующими в «Одноклассниках»

https://static.news.ru/photo/03909158-767a-11ea-903f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русская православная церковь запустила в социальной сети «Одноклассники» сообщество, где верующие, находясь на самоизоляции, смогут пообщаться со священниками.

Мы запустили специальное сообщество в «Одноклассниках» — «Поговори со священником», где прихожане могут задать вопрос батюшкам, — передаёт РИА Новости слова председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Он отметил, что люди, находясь на карантине, всё равно нуждаются в духовной поддержке. В Церкви онлайн-трансляции поддерживают всеми способами.

Как ранее писал NEWS.ru, в этом году Пасха приходится на 19 апреля, когда ещё будут действовать меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса. Легойда заявил, что пасхальные богослужения в храмах будут совершаться в любом случае.