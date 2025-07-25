Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 17:30

Розовые свечи нравятся всем! Многолетник без капризов цветет до самой осени

Фото: R. Bala/Global Look Press

Дербенник иволистный свирл — неприхотливая роскошь для сада. Этот сорт дербенника покоряет насыщенными розово-лиловыми соцветиями, напоминающими пышные свечи. Свирл — идеальный выбор для тех, кто хочет красивый сад без сложного ухода.

Растение любит солнце, но мирится с лёгкой полутенью. Главное — обеспечить ему влажную почву, особенно в засуху. Если посадить его у водоёма, полив почти не потребуется. К составу грунта свирл нетребователен — подойдёт любая плодородная земля.

Обрезка минимальна: весной удалите старые побеги, а летом — увядшие соцветия, чтобы избежать самосева. Подкормки не обязательны, но мульчирование компостом весной усилит цветение.

Зимует свирл отлично — укрытие не нужно даже в средней полосе. Размножается делением куста или черенками, но может расселяться и сам. Этот дербенник — настоящая находка для «ленивого» сада!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд избрал меру пресечения замглавы Химок по делу о крупной взятке
Трамп оценил возможность встречи с Путиным и Зеленским
Садовод рассказала, какие культуры нельзя сажать после клубники
В Совфеде обозначили статус процессов интеграции территорий Донбасса
В РПЦ объяснили, почему западные христиане стали чаще переезжать в РФ
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
В Госдуме поддержали намерение Совфеда сместить лабубу с рынка
В российском регионе девушка оставила новорожденного на верную смерть
Раскрыт новый совладелец крупного маркетплейса
Замглавы подмосковного города отправили под домашний арест
«Жесть»: в Раде раскрыли, как Зеленский обошелся с послами G7 в Киеве
ВС России «прогрызают» Октябрьское направление
Зеленскому предрекли крах в случае возбуждения дела против Кличко
Кадыров вышел на связь после сообщений о его спасении в Турции
Власти Украины решили завести уголовное дело против Кличко
«Сдавать не собираются»: названы факторы, влияющие на взятие Покровска
Тюремщику отрезали ухо заключенные-подростки
Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ баллоном
Россиянам назвали идеальную температуру в комнате для сна
В российском регионе женщина держит в страхе всех местных собачников
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.