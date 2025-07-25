Розовые свечи нравятся всем! Многолетник без капризов цветет до самой осени

Розовые свечи нравятся всем! Многолетник без капризов цветет до самой осени

Дербенник иволистный свирл — неприхотливая роскошь для сада. Этот сорт дербенника покоряет насыщенными розово-лиловыми соцветиями, напоминающими пышные свечи. Свирл — идеальный выбор для тех, кто хочет красивый сад без сложного ухода.

Растение любит солнце, но мирится с лёгкой полутенью. Главное — обеспечить ему влажную почву, особенно в засуху. Если посадить его у водоёма, полив почти не потребуется. К составу грунта свирл нетребователен — подойдёт любая плодородная земля.

Обрезка минимальна: весной удалите старые побеги, а летом — увядшие соцветия, чтобы избежать самосева. Подкормки не обязательны, но мульчирование компостом весной усилит цветение.

Зимует свирл отлично — укрытие не нужно даже в средней полосе. Размножается делением куста или черенками, но может расселяться и сам. Этот дербенник — настоящая находка для «ленивого» сада!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!