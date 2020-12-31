Рождённым 1 января 2021 года пообещали жизнь до XXII века

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Детский фонд ООН ЮНИСЕФ обнародовал прогноз по детской рождаемости во мире в 2021 году. По данным организации, средняя продолжительность жизни малышей, появившихся на свет 1 января 2021-го, составит 84 года.

Первый младенец осчастливил родителей на архипелаге Фиджи в тихом Океане. Эксперты считают, что 1 января акушеры примут 371 тысячу детей. Свыше 50% из них — в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш и Демократической Республике Конго. Аналитики предрекли им среднюю продолжительность жизни в 84 года. То есть, они могут увидеть XXII век, пишет РИА Новости.

Дети, рождённые сегодня, унаследуют мир, который мы построим для них. Пускай 2021 год станет годом, когда мы начнём строить мир, в котором царят справедливость, безопасность и здоровье, — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

По мнению специалистов, в 2021 году появится на свет 140 млн детей. В это же время, в России продолжает расти естественная убыль населения. В 2020-м показатели уже превысили уровень более чем десятилетней давности. Это связано с провалом в рождаемости, преобладанием пожилых людей над молодёжью и обусловленной пандемией коронавируса избыточной смертностью, полагают эксперты. В целом за 2020–2021 годы количество россиян может уменьшиться на 1,3 млн человек. По данным Росстата за январь — ноябрь, естественная убыль населения составила 574,8 тысячи человек: родилось 1,3 млн человек при 1,88 млн умерших. За аналогичный период прошлого года убыло 285,6 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский высказал идею забирать в детские дома новорождённых от матерей, которые не хотели детей, и выплачивать этим женщинам материальное вознаграждение за отказ от аборта. Президент России Владимир Путин признал её «непростой».