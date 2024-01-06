Рождественский сочельник 6 января: приметы, что можно и нельзя делать Православные христиане 6 января празднуют Рождественский сочельник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православные христиане в субботу, 6 января, отмечают Рождественский сочельник. Какие традиции принято соблюдать в этот день, что можно и нельзя делать сегодня?

Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова, — день перед рождением Христа, который принято проводить в молитвах и смирении. В этот день заканчивается Рождественский пост, он длится с 28 ноября.

Название праздника произошло от традиционного блюда — сочиво. Это было главное кушанье на ужине после строгого поста. В народе его еще называют «коливо» и «кутья».

В Рождественский сочельник проводится служба в храмах. Читаются отрывки из Священного Писания, где говорится о долгожданном приходе Спасителя и о пророчествах, которые обещали его пришествие.

Какие традиции соблюдаются в Рождественский сочельник

Главный домашний обычай сочельника связан с употреблением пищи. До появления первой звезды ни один верующий не должен есть. По народному обычаю стол накрывают белой скатертью, а перед ужином глава семейства читает молитву и отрывок из Евангелия.

К праздничной трапезе дом украшали еловыми ветками и свечами, затем готовили 12 постных блюд — по числу апостолов. Как правило, на столе присутствовала рисовая или пшеничная кутья, узвар из сухофруктов, печеная рыба, ягодный кисель, орехи, овощи, пироги и пряники.

На Руси в этот день предпочитали оставаться дома. Только молодые девушки и юноши ходили в гости, гадали и веселились.

Что нельзя делать 6 января

В Рождественский сочельник не рекомендуется носить темные вещи. Считается, что тот, кто встретит праздник в черной одежде, весь оставшийся год проведет в горестях и болезнях. Чтобы не призвать несчастье в дом, предки отказывались от шитья в этот день и не кормили птиц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Руси верили: если преступить запрет на употребление пищи до появления первой звезды, нарушитель познает голод и нищету. В сочельник нежелательно навещать могилы умерших, а уборку по дому следует отложить на другой день.

Согласно приметам, 6 января нельзя выносить мусор, подметать пол, заниматься тяжелым трудом, отправляться в путешествия и ругаться. В этот день на Руси не подавали к столу мясные и горячие блюда.

Что можно делать 6 января

Верующие должны в этот день посетить богослужение. В Рождественский сочельник принято исповедоваться, чтобы чистыми и обновленными встретить родившегося Христа. По традиции праздник нужно проводить в родительском доме всей семьей. В этот день принято угощать блюдами со стола нищих и одиноких.

На Руси в сочельник жгли костры. Считается, что таким образом люди встречали рождение Иисуса Христа и по этому поводу вокруг огня устраивали веселье и пели песни.

Какие известны народные приметы на 6 января

Согласно народным приметам, если 6 января погода ясная, то можно ожидать хорошего урожая. Оттепель в этот день указывает на то, что май будет солнечным, а много звезд на небе обещает теплое лето. Яркое небо на рассвете может сулить похолодание. На снижение температуры воздуха указывает и беспокойное поведение птиц. Верующие также в этот день следили за поведением кошек: если они начинали чаще умываться, это обозначало большую вероятность метели.

На Руси считали хорошей приметой снегопад в сочельник и верили, что он принесет хорошие новости. Предки были убеждены, что с сочельника солнце начинает приобретать летний облик, а зима становится еще более холодной.

6 января именины отмечают Клавдия, Евгения, Иннокентий, Николай и Артем.

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