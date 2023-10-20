Рождественский пост: значение, питание, традиции и запреты Рассказываем, что можно и нельзя делать в Рождественский пост и какие ограничения в пище предписаны верующим

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рождественский пост в 2023 году

Рождество Христово — один из главных церковных праздников. Подготовка к нему сопряжена с укреплением духа и противостоянием телесным соблазнам. В этой статье мы расскажем, что можно и нельзя делать в Рождественский пост, в чем его суть и какое питание предписывается верующим.

Когда начинается Рождественский пост

Начало Рождественского поста приходится на 28 ноября. Накануне верующие отмечают Филиппов день — день поминовения Филиппа, одного из апостолов. В народе праздник 27 ноября также известен как Заговенье. В этот день отыгрываются последние свадьбы и начинается подготовка к длительным ограничениям в пище и делах.

Сколько длится Рождественский пост в 2023 году

Православные христиане готовятся к Рождеству в течение 40 дней. В связи с этим Рождественский пост называется Четыредесятницей. Рождественский пост начинается в конце ноября, 28 числа, и продолжается вплоть до сочельника, 6 января.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Начало Рождественского поста

В чем суть Рождественского поста

Верующие, только ступившие на путь христианства, могут задаться вопросом, в чем суть Рождественского поста. Как и любые многодневные ограничения, пост направлен на очищение помыслов и закаливание тела христианина. Пост позволяет сосредоточиться на служении Богу и укреплении души с помощью покаяния, молитв, посещения храмов и взращивания в себе добродетелей.

Четыредесятница напоминает верующим о сорока днях, проведенных Иисусом в пустыне. Она также связана с сорокадневным постом Моисея, после которого святому явились заповеди Божьи. Как писал Симеон Фессалоникийский, сорокадневный пост позволяет верующим созерцать явление «живого слова от Девы», то есть рождение Иисуса Христа.

Угнетение плоти не является основной задачей поста. Поэтому пост нельзя приравнивать к диете. Однако воздержание от излишеств и сдерживание требований тела необходимы для освобождения духа. Только так можно подготовиться к полноценному переживанию светлого праздника Рождества Христова.

История Рождественского поста

Первое упоминание поста приходится на IV век. В ту пору Рождественский пост длился всего семь дней. Привычная нам Четыредесятница была принята только в XII веке при императоре Константинополя Мануиле. Продлить пост предложил патриарх Лука Хрисоверг. Сорокадневный пост был принят в 1166 году. Он является последним продолжительным постом в году.

Интересно, что с изменениями в правилах поста согласились далеко не все. Представители Армянской апостольской церкви до сих пор говеют только с 30 декабря по 5 января. А католики придерживаются старого календарного стиля и начинают поститься 15 ноября. Их пост подходит к концу накануне католического Рождества, 24 ноября.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Календарь питания на Рождественский пост

Что можно есть в Рождественский пост

Теперь поговорим о том, что можно есть в Рождественский пост. Во все дни говения запрещено употреблять в пищу мясо-молочные продукты и яйца. Основным блюдом в рационе верующего становятся различные виды каши: от рисовой и гречневой до пшенной.

Самыми строгими днями Четыредесятницы являются среда и пятница. В эти дни христианам предписано сухоядение — питание холодной растительной пищей, не подвергавшейся термической обработке. Основу сухоядческого рациона составляют свежие и сушеные овощи и фрукты, мед, орехи, грибы, приготовленные без масла. Миряне, которым дозволены послабления в питании, могут добавить в меню печеные овощи и фрукты.

Что едят в оставшиеся дни Рождественского поста? Рацион зависит от конкретного числа. Рождественский пост принято разделять на четыре этапа:

С 28 ноября по 19 декабря. Начинать неделю нужно с горячих блюд, приготовленных без добавления масла. В третий и пятый дни недели, как уже было сказано, соблюдается сухоядение. В остальные дни дозволены рыба и постные блюда с маслом.

С 20 декабря по 1 января. Питание в течение недели остается прежним, за исключением вторника и четверга. В эти дни больше не дозволено есть рыбу. Рацион сокращается до горячих блюд с маслом.

С 2 по 5 января. Самый строгий постный период. К сухоядческим среде и пятнице прибавляется понедельник. Во второй и четвертый дни недели дозволены горячие блюда, приготовленные без масла. В выходные дни разрешается добавить в блюда масло.

С вечера 5 января по вечер 6 января. День голода. Употреблять пищу можно только после выхода первой звезды. На этом Рождественский пост заканчивается. Что едят во время разговения? По традиции в сочельник подают сочиво — рис или вареную пшеницу с медом или сахаром (разрешено добавлять мак, изюм и печеные яблоки).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Что можно есть в Рождественский пост

Важно отметить, что описанный выше рацион предписывается в первую очередь монахам. Прихожане церкви могут вносить изменения в меню. Перечень разрешенной пищи стоит согласовать с духовным наставником.

Можно ли не соблюдать Рождественский пост? Да, послабления или даже отмена ограничений в еде возможны для:

людей преклонного возраста;

беременных женщин;

детей до 7 лет;

людей с онкологией, диабетом или заболеваниями ЖКТ;

тех, кто занят тяжелым физическим трудом;

путешествующих по святым местам.

Как подготовиться к Рождественскому посту

К началу Рождественского поста стоит подойти со всей ответственностью. От этого напрямую зависит, насколько легко верующий справится с ограничениями в пище. Подготовку к посту стоит начать за 1-2 недели до говения. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

Заранее составьте календарь питания на время Рождественского поста.

Постепенно сокращайте количество потребляемых мясо-молочных продуктов.

Постепенно уменьшайте потребление веществ, вызывающих зависимость, будь то табак или алкоголь.

Потребляйте больше жидкости (вместо чая и компота стоит отдать предпочтение чистой воде).

Не наедайтесь в день заговенья, при возможности очистите желудочно-кишечный тракт.

Восполняйте калорийность, увеличив размер порций и потребляя белковую растительную пищу (фасоль, нут, орехи, хлеб из цельнозерновой муки).

Замените сладкое сухофруктами и медом.

Не забывайте, что Новый год выпадает на второй этап Рождественского поста. Стоит заранее продумать рацион в зависимости от дня недели, на который выпадает 31 декабря.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что едят во время Рождественского поста

Что приготовить во время Рождественского поста

Ограничения в еде вовсе не означают, что в дни поста невозможно питаться сытно и вкусно. Существует масса блюд, вписывающихся в рамки постных запретов. В дни, когда разрешена рыба, приготовьте сациви с осетриной. Для соуса достаточно грецких орехов. При желании рыбу можно заменить ломтиками баклажанов.

Простым, но вкусным решением во время говения станет морковный суп-пюре. Для приготовления достаточно пропустить поджаренный лук, вареную морковь и специи через блендер. Блюдо можно подавать с чесночными сухарями.

Сделать полезную и сладкую закуску удастся из свеклы, меда и кедровых орехов. Достаточно запечь или отварить овощ, а затем смешать его с другими ингредиентами.

Популярным постным десертом является морковный кекс. Он готовится из моркови, муки, масла, сахара и разрыхлителя. При желании можно добавить изюм и грецкий или мускатный орех. Необычный вкусовой акцент привнесет цедра лимона или апельсина.

Что нужно делать в Рождественский пост

Следуя традициям РПЦ, в период Рождественского поста миряне подражают монахам. Это проявляется как в питании, так и в поступках. В первую очередь верующим стоит практиковать милосердие: оставить позади былые ссоры и совершать подаяния, быть добрее к близким и незнакомцам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что нужно делать в Рождественский пост

Суть Рождественского поста состоит в укреплении духа. Так что в дни Четыредесятницы стоит посещать храмы, присутствовать на богослужениях, читать Священное Писание и молиться. В свободное время можно заниматься рукоделием. Как говорит протоиерей Алексей Митюшин, рукоделие — спокойное занятие, соответствующее настроению поста. Главное, чтобы оно не подменяло собой молитву.

В дни поста также разрешено:

совершать обряд крещения (и детей, и взрослых);

читать акафист;

поминать усопших молитвой.

Что нельзя делать в Рождественский пост

Теперь поговорим о том, что нельзя делать в Рождественский пост. Как уже было сказано, в дни говения действуют различные ограничения в пище. Однако в некоторых случаях миряне могут перейти на щадящий рацион. А вот соблюдать духовные запреты необходимо всем.

Когда начинается Рождественский пост, верующим стоит отказаться от дурных помыслов и поступков. Это значит, что в дни Четыредесятницы запрещено:

ссориться;

сплетничать;

таить обиды и зависть;

поддаваться унынию;

использовать бранные выражения;

праздно проводить время (в том числе за телевизором или в интернете);

устраивать шумные гуляния;

путешествовать (исключение составляет посещение святынь).

В дни Рождественского поста не рекомендуется зачинать детей, так как Церковь советует отказаться от физической близости в дни говения. Однако подобный отказ должен быть совместным решением обоих супругов.

Теперь вы знаете, как провести Рождественский пост в 2023 году. Несмотря на многочисленные ограничения, говение — это время духовного и физического роста. Благодаря посту верующие могут подготовиться к самому светлому церковному празднику — Рождеству Христову.

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