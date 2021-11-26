Рождественский пост начался у православных

С 28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост, который продлиться до 6 января. По словам священников, в эти дни люди должны ограничивать себя в развлечениях и заниматься духовным очищением. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда в семье рождается ребёночек, это приятная весть, так и мы встречаем Рождество Христово — с духовной радостью, благолепием. В пост мы стараемся меньше грешить и делать добрые дела, помогать близким словом или делом, — поделился исполняющий обязанности настоятеля храма Живоначальной Троицы на Алексеевской протоиерей Ростислав Ярема.

При этом протоиерей отметил, что многие семьи ограничивают себя в супружеской близости. По словам священника, пост должны соблюдать оба супруга, если каждая из сторон выразила своё согласие на это.

Ранее стало известно, что Русская православная церковь не признаёт союз и сожительство людей одного пола браком, поскольку это можно назвать только грехом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх отметил, что в данном вопросе «в каком-то смысле церковь на Западе достаточно уязвима». А Россия, по его мнению, является «лидером свободного мира».