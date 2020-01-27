В Государственном Кремлёвском дворце открылись 28-е Международные Рождественские образовательные чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники». На открытии показали спектакль по мотивам повести Виктора Николаева. Его посвятили героям Афганской войны. В рамках мероприятия также была затронута тема работ по строительству и восстановлению православных храмов.