В Государственном Кремлёвском дворце открылись 28-е Международные Рождественские образовательные чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники». На открытии показали спектакль по мотивам повести Виктора Николаева. Его посвятили героям Афганской войны. В рамках мероприятия также была затронута тема работ по строительству и восстановлению православных храмов.

По словам президента Владимира Путина, чтения являются большим событием в культурной и духовной жизни страны. Фото — в галерее NEWS.ru.

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бабурин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Жуков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Любимова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Олешко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

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