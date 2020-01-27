В Государственном Кремлёвском дворце открылись 28-е Международные Рождественские образовательные чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники». На открытии показали спектакль по мотивам повести Виктора Николаева. Его посвятили героям Афганской войны. В рамках мероприятия также была затронута тема работ по строительству и восстановлению православных храмов.
По словам президента Владимира Путина, чтения являются большим событием в культурной и духовной жизни страны. Фото — в галерее NEWS.ru.
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Бабурин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Сергей Булкин/NEWS.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Сергей Булкин/NEWS.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Жуков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Любимова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лавров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Олешко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
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