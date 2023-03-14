Розенбаум вышел на связь после операции Розенбаум: все в порядке, спасибо всем за заботу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Розенбаум

Народный артист России Александр Розенбаум вышел на связь после экстренной операции, проведенной в одной из больниц Красноярска. В своих социальных сетях исполнитель написал, что чувствует себя хорошо.

Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку, — написал Розенбаум.

Он добавил, что на фоне проблем со здоровьем выступление в Братске пришлось отменить, однако гастрольный график остается в силе.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Розенбаума экстренно госпитализировали в Красноярске после сольного концерта. Собеседники канала рассказали, что исполнитель обратился к медикам с жалобой на боли в ноге. В ходе обследования у него обнаружили тромб. Операция прошла успешно.

В 2021 году Розенбаум находился в одной из московских клиник, где перенес сложную операцию. По информации СМИ, ему удалили опухоль. Сам Розенбаум наличие онкологии никогда не подтверждал, заявляя, что он не любитель обсуждать свое здоровье.