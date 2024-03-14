Розенбаум пришел попрощаться со Светланой Моргуновой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Розенбаум

Народный артист РФ Александр Розенбаум посетил церемонию прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой, которая состоялась в храме Троицы Живоначальной при НИИ Склифосовского в Москве. Музыкант рассказал, что Моргунова была заботлива по отношению к близким и старалась не проявлять эмоции, которые могли бы кого-то обидеть, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы потеряли действительно золотого человека. Каждый раз, когда мы теряем людей, мы говорим хорошие слова, теплые, нужные, памятные... Но это действительно человек, стоявший у истоков телевидения. <...> И в жизни она была замечательной. Как кто-то из родственников сказал, что от нее ни слова дурного не слышал. А у нее было много в голове всякого! Но она не позволяла себе выказывать те эмоции, которые могли бы обидеть кого-то, — сказал Розенбаум.

По словам музыканта, с Моргуновой было приятно и дружить, и работать. Она была абсолютно надежным и добрым человеком, подчеркнул певец.

Розенбаум признался, что в последний раз они общались довольно давно. По его словам, после смерти сына Моргунова замкнулась в себе и почти ни с кем не общалась.

Она практически не появлялась. А я (в данном случае, к сожалению) — не москвич и много гастролирующий человек. Поэтому, конечно, у меня было мало шансов с ней в последние годы видеться, — рассказал Розенбаум.

Моргунова скончалась 10 марта в возрасте 84 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.