https://static.news.ru/photo/b31b3b92-2570-11ea-96ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодым незамужним девушкам нужно искать мужа во время празднования Нового года на площади и в одиночестве. Такой совет дала главная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова.

По её мнению, лучшее место для поиска жениха в новогоднюю ночь — центральная площадь города, пишет « Ридус ».

По моему опыту, проверено, что люди там всегда в хорошем настроении находятся после шампанского, а одинокую девушку заметят все. Будут обязательно знакомиться и общаться, — советует Сябитова.

Сваха подчеркнула, что женщины, которые хотят найти жениха, не должны брать с собой подруг «и исключить любую конкуренцию». Однако если страшно идти одной, телеведущая допускает компанию знакомой женщины, но «тут уже сами смотрите, какую выбрать».

По мнению Сябитовой, знакомиться нужно там, где много мужчин, ведь искать нужно с позиции изобилия, а не с позиции скудности. При этом сваха не рекомендует «ходить в магазин голодным», так как есть риск «взять первое, что попадётся под руку».

Телеведущая советует девушкам встречать Новый год в больших компаниях. Перед этим, конечно, нужно выяснить, «будут ли там неженатые молодые люди и сколько». Если холостяков мало, Сябитова предлагает брать инициативу в свои руки и пригласить их.

Моя бабушка говорила, что дерьмо само приплывёт, а за жемчугом нырять надо, — напомнила сваха.

По словам Сябитовой, незамужние женщины должны сами действовать и быть активными, ведь все эти сказки о том, что «счастье само тебя найдёт», не работают в современных условиях.

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