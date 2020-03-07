https://static.news.ru/photo/a668afc4-6071-11ea-980d-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Жительница города Иванова предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней ради хайпа. Такое мнение высказала телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова.

По её словам, инициатива должна исходить от мужчины. А девушка, по мнению Сябитовой, либо пыталась привлечь к себе внимание, либо у неё началось весенние обострение.

До каких пор самые дорогие человеческие и семейные ценности, как девичья гордость, чистота помыслов, приличие и уважение, будут пренебрегаться и «затаптываться» хамством? — задалась вопросом главная сваха России.

Как писал NEWS.ru, артистка из Иваново Юлия Шилова, признавшаяся в любви президенту РФ Владимиру Путину и попросившая взять её замуж, не боится стать первой леди. Девушка уверена, что с задачами супруги главы государства она бы справилась. Шиловой 28 лет. В разговоре с журналистами она призналась, что ещё не нашла того мужчину, который бы подходил ей в качестве жениха. А вот к Путину артистка присматривается уже давно.