Жительница города Иванова предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней ради хайпа. Такое мнение высказала телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова.
По её словам, инициатива должна исходить от мужчины. А девушка, по мнению Сябитовой, либо пыталась привлечь к себе внимание, либо у неё началось весенние обострение.
До каких пор самые дорогие человеческие и семейные ценности, как девичья гордость, чистота помыслов, приличие и уважение, будут пренебрегаться и «затаптываться» хамством? — задалась вопросом главная сваха России.
Как писал NEWS.ru, артистка из Иваново Юлия Шилова, признавшаяся в любви президенту РФ Владимиру Путину и попросившая взять её замуж, не боится стать первой леди. Девушка уверена, что с задачами супруги главы государства она бы справилась. Шиловой 28 лет. В разговоре с журналистами она призналась, что ещё не нашла того мужчину, который бы подходил ей в качестве жениха. А вот к Путину артистка присматривается уже давно.
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