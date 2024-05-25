Ротшильды, Рокфеллеры или другая семья? Кто правит миром на самом деле

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Дэвид Рокфеллер и Джейкоб Ротшильд

СМИ уличили семью Рокфеллеров в спонсировании проектов, противоречащих друг другу. По мнению экспертов, таким образом династия, которую называют одним из лидеров мировой закулисы, пытается контролировать все и сразу, влияя на разные группы людей. Однако миру известны и другие члены «теневого правительства». Действительно ли международную повестку диктуют влиятельные семьи американских богачей и почему люди верят в теории заговора про них, разбирался NEWS.ru.

Как мировая закулиса контролирует мир

Студенты американских вузов, протестующие против действий Израиля в Палестине, получали поддержку от спонсоров администрации президента США Джо Байдена, пишет газета Politico. При этом американские власти открыто поддерживают еврейское государство в ближневосточном конфликте.

По информации СМИ, среди благотворителей фигурируют Дэвид Рокфеллер — младший и его фонд Rockefeller Brothers Fund («Фонд братьев Рокфеллеров»). Ранее организацию уже обвиняли в финансировании пропалестинских организаций, в том числе тех, которые Штаты считают террористическими. Предположительно, в 2022 году она передала $300 тыс. фонду Tides — американской НКО, распределяющей деньги анонимных доноров среди других организаций, включая пропалестинские.

В ответ фонд Рокфеллера, раздавший за 2023 год 356 грантов на $56 млн, заявил о поддержке «широкого спектра политических идей». Одни из них соответствуют повестке Байдена, другие противоречат ей, и в этом нет ничего плохого, подчеркнули представители организации.

Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Джейкоб Ротшильд

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с NEWS.ru отметил, что участие семьи Рокфеллеров в противоречащих друг другу проектах позволяет ей влиять на события в мире и «управлять всеми сразу».

«Мировая закулиса действительно существует, это полускрытая система владельцев огромных денег и влияния. Они финансируют несколько политических линий, проекты разного толка. Ограничения тоже есть. Например, они не инвестируют в то, что связано с Россией, зато уже начали финансировать антисемитские проекты, от которых ранее воздерживались», — объяснил политолог.

Как Рокфеллеры стали влиятельными

Рокфеллеры — потомки немецких иммигрантов, переселявшихся в Новый Свет с начала XVIII века. Основатель династии Джон Рокфеллер сколотил состояние, основав в 1870 году нефтяную компанию Standard Oil, которая добилась доминирующего положения на американском рынке. В 1890-м в США был принят антимонопольный закон, и предпринимателю пришлось разделить корпорацию на десятки более мелких фирм. Тем не менее семья сохранила капитал и приумножила доходы от топливного бизнеса, когда люди начали массово покупать автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Рокфеллеры также владели железнодорожными и сталелитейными компаниями, пароходствами и банками, торговали недвижимостью. В 1917-м их состояние достигло 2,5% ВВП США. Но больше всего семейство заработало на поставках горючего в американскую армию во время Первой и Второй мировых войн — около $500 млн и $2 млрд соответственно.

Семья известна своей благотворительной деятельностью. На ее средства в Нью-Йорке построили бизнес-квартал, там же выкупили землю для строительства здания ООН. Внук Джона Рокфеллера Дэвид при жизни потратил на благотворительность порядка $900 млн, в том числе более $100 млн передал Гарвардскому университету.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто еще входит в мировую закулису

Семья Рокфеллеров — не единственная, кого считают представителями так называемой мировой закулисы. На слуху и династия Ротшильдов, которая начала свой путь к успеху в XVIII веке. Ее основатель Майер Амшель Ротшильд был уроженцем Франкфурта-на-Майне, торговал текстилем, а затем занялся золотыми монетами и антиквариатом. К 1782 году он скопил капитал и отправил четырех из пяти своих сыновей в европейские столицы. Один из них, Натан, обосновался в Лондоне. Он воспользовался бурным развитием текстильной промышленности в Англии, а позже преобразовал семейное предприятие в банк.

В годы наполеоновских войн Ротшильды создали сеть из агентов, поставщиков и курьеров, которые доставляли золото по всей Европе. Благодаря им Натан также получал новости политики и экономики раньше всех, что давало ему преимущество на финансовых рынках.

Ротшильды могли давить на влиятельных людей, используя прессу и общественное мнение, а мелкая буржуазия не выдерживала конкуренции с ними, отмечает профессор социальных наук НИУ ВШЭ политолог Алексей Макаркин. По его мнению, так появилась теория заговора о том, что династия все контролирует и доверять ей нельзя.

«Изначально неприязнь к Ротшильдам возникла в Западной Европе. Мелкая буржуазия часто разорялась во время кризисов, тогда как ее оппоненты легко могли переждать непростое время. Среди малого бизнеса росло недоверие к финансовой системе, это питало слухи в отношении мировой закулисы», — пояснил ученый.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Мужчина в футболке с надписью «Все лгут»

Как появился Бильдербергский клуб

Деятельность «мирового правительства» связывают с Бильдербергским клубом — организацией, которую в 1954 году создали барон Эдмунд Ротшильд и Лоуренс Рокфеллер. Она получила свое название от отеля «Бильдерберг» в голландском городе Остербек, где прошло первое заседание. По одной из версий, идею об открытии клуба подали спецслужбы США, чтобы у Штатов была возможность контролировать Европу.

Сейчас в его рамках проводится неофициальная ежегодная конференция при участии до 130 влиятельных представителей сфер политики, бизнеса и экономики. Попасть на мероприятие можно только по личному приглашению, присутствие журналистов строго запрещено. Бильдербергский клуб построен по принципу масонской ложи, его структура имеет три круга. Первый из них — внешний, куда входит до 80% участников собраний. Далее идет комитет управления из 35 человек, погруженных в 90% задач группы. Последний круг называется Консультативным комитетом и состоит из десяти человек, досконально знающих подлинные цели и стратегию организации.

Существование клуба доказывает, что теневая политика существует, уверен декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения Вардан Багдасарян. «Действия властей США и их сателлитов подтверждают их стремление к установлению планетарной гегемонии, к созданию мирового правительства, хотя прежде такое относилось к разделу конспирологии», — считает эксперт.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Дрезденский дворец Ташенберг, где проходил самый секретный в мире форум — ежегодная встреча Бильдербергского клуба

Почему конспирологические теории так популярны

Впрочем, теории о деятельности теневого правительства начали распространяться еще до появления Бильдербергского клуба, в середине XIX века. Одним из поводов для этого стал памфлет 1846 года «Поучительная и любопытная история Ротшильда I, короля евреев», написанный французом Жоржем Дернвалем под псевдонимом Сатана. В своей работе он заявил о якобы сказочном влиянии Ротшильдов на политику в Европе. Такие тексты имели большую популярность у антисемитов, которые активно спекулировали на теме династии и ее еврейского происхождения. В итоге теории заговора о Ротшильдах распространились по всему миру.

До России конспирологические истории дошли в 1990-е, отмечает Алексей Макаркин. По его словам, вместе с СССР исчезли цензурные барьеры, и в стране стали печатать материалы на самые разные темы, в том числе антисемитские. Общество, считает эксперт, оказалось не готово к такой свободе слова и не умело фильтровать информацию, поэтому РФ превратилась в один из центров мировой конспирологии.

«Антисемитизм касается, как правило, Ротшильдов, так как Рокфеллеры — христиане-протестанты. Однако часть людей, которые верят в теории заговора, связанные с этими семьями, считают евреями и Рокфеллеров. Они не очень разбираются в их происхождении. Логика проста: если человек миллионер, то он наверняка еврей», — объяснил Макаркин.

При этом публично Ротшильды и Рокфеллеры поддерживают в израильско-палестинском конфликте разные стороны. В программе Rockefeller Brothers Fund под названием Рeacebuilding («Строительство мира») указано, что единственный способ добиться мира в регионе — «положить конец более чем 50-летней оккупации Израилем палестинских территорий».

Фото: Jewish Chronical/Heritage Images/Global Look Press Альберт Эйнштейн, Джордж Бернард Шоу и лорд Ротшильд, 1930 год

Но сторонников теорий заговора это не смущает. По словам социального психолога Людмилы Поляновой, распространение конспирологических теорий — признак инфантильности общества и маркер бессилия людей.

«Масштаб финансового благополучия Ротшильдов и Рокфеллеров настолько велик, что речь идет уже не о зависти окружающих, а о своеобразной защите. Сторонники конспирологических теорий признают, что сами не обладают большими деньгами и властью, ставят себя в позицию ребенка, от которого ничего не зависит. Они не желают ничего менять, они хотят только злиться на сильных мира сего», — объяснила психолог в разговоре с NEWS.ru.

Со специалистом согласен и Вардан Багдасарян. По его мнению, у людей возникает навязчивая мысль, что всем кто-то управляет, когда они не могут рационально объяснить перемены в мире.

«Часто бывает и так, что представления о заговоре служат оправданием собственной бездеятельности. При этом гипертрофированное увлечение конспирологией не позволяет осознавать исторические процессы. Человек сводит все к простой формуле: во всем виноваты заговорщики», — уверен политолог.

Во вторник, 21 мая, стало известно, что свой пост покидает Клаус Шваб — исполнительный председатель Всемирного экономического форума в Давосе. Шваб занимал эту должность более 50 лет — с 1971 года. Одновременно он входил в руководящий комитет Бильдербергского клуба, этого человека называют «серым кардиналом» мирового правительства. О том, покидает ли Шваб свой пост и в этом клубе, ничего не сообщается.

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