«Ротонда»: ВЦИОМ выясняет мнение россиян о применении ядерного оружия

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Telegram-канал «Ротонда» сообщил со ссылкой на одного из своих подписчиков, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследует отношение россиян к возможности применения Россией ядерного оружия. Кроме того, по утверждениям источника, социологи выясняют мнение россиян о мобилизации, ходе спецоперации и отношение к украинцам.

В частности, собеседник заявил, что жителей России просят ответить на вопросы о том, оправданно ли применение тактического ядерного оружия в случае угрозы нацбезопасности и есть ли обстоятельства, при которых оно может быть использовано.

По его словам, ВЦИОМ также выясняет, устали ли россияне от спецоперации на Украине: их спрашивают, достигнуты ли цели СВО с присоединением к РФ новых регионов и следует ли ее завершить или же прекращение боевых действий будет «предательством» со стороны властей.

Относительно мобилизации, утверждает подписчик, авторы опроса проверяют, насколько граждане склонны ее романтизировать: так, у респондентов интересуются, позволяет мобилизация мужчинам «жить настоящей жизнью, полной острых ощущений», «почувствовать, что такое честь и мужское братство», или «превращает их в убийц и пушечное мясо». Кроме того, выясняется, готовы ли россияне отправиться в зону СВО добровольцами, помогать фронту материально или предпочтут эмигрировать.

Накануне МИД России опубликовал заявление с призывом к ядерной «пятерке» продемонстрировать готовность не допустить столкновения ядерных держав и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга. В нем подчеркивается, что РФ строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.