Росздравнадзор посетит регионы c критической ситуацией с COVID-19

Руководство Росздравнадзора отправилось в регионы со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением COVID-19. Цель поездки — оказание методической помощи по борьбе с вирусом, сообщили в ведомстве.

По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и её заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции — в республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росздравнадзора.

Ранее глава РФ Владимир Путин дал поручение министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться с визитом в регионы, где на данный момент складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, с целью оказания медикам необходимой помощи.

29 октября России зафиксировали новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончались 1163 человека. Предыдущий максимум составлял 1159 смертей. Число новых случаев заражений за прошедшие сутки составило 39 849.