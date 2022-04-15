Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
18:14, 15 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на лекарственные препараты, сообщается на сайте ведомства. Письмо с таким требованием Росздравнадзор направил главным врачам медицинских организаций. В ведомстве отметили, что таким образом стремятся навести порядок в цепочке врач — пациент — аптека.
В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска, — указывается в сообщении.
Ранее Росздравнадзор направил аптекам предупреждение об ответственности за отпуск лекарств без рецептов. Именно это, считают в ведомстве, является одной из причин возникновения искусственного дефицита некоторых лекарственных препаратов.
В ведомстве напомнили, что продажа препаратов без рецепта нарушает КоАП, за это предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей или остановка деятельности на срок до 90 суток.