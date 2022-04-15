Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на лекарственные препараты, сообщается на сайте ведомства. Письмо с таким требованием Росздравнадзор направил главным врачам медицинских организаций. В ведомстве отметили, что таким образом стремятся навести порядок в цепочке врач — пациент — аптека.

В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска, — указывается в сообщении.

Ранее Росздравнадзор направил аптекам предупреждение об ответственности за отпуск лекарств без рецептов. Именно это, считают в ведомстве, является одной из причин возникновения искусственного дефицита некоторых лекарственных препаратов.

В ведомстве напомнили, что продажа препаратов без рецепта нарушает КоАП, за это предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей или остановка деятельности на срок до 90 суток.