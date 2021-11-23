Росздравнадзор подтвердил, что намерен передать СК данные об антиваксерах

Росздравнадзор собирает информацию об антипрививочниках, чтобы передать её в прокуратуру и следственные органы. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, данные выявляются с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей. Число поданных в СК заявлений планируется озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами службы.

Информация собирается с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и социальных сетей. Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора, — говорится в сообщении.

Как отмечается, сведения о распространяющих информацию о вреде вакцинации поручила выявлять и направлять в следственные органы Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что за три недели органы Росздравнадзора собрали материалы на 37 активных противников вакцинации от коронавируса и передали их в прокуратуру и СК. Наибольшее число нарушителей было обнаружено в Республике Карелия — в правоохранительные органы оттуда направили 18 материалов. При этом в регионе не смогли пояснить причины такого рода рекорда: была ли активность проверяющих или популярность антипрививочных настроений.