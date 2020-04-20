Росздравнадзор начал проверку после смерти москвички на лавочке у дома

https://static.news.ru/photo/e043356e-82e7-11ea-a64d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Территориальный орган Росздравнадзора инициировал проверку по факту смерти москвички у подъезда жилого дома. Ведомство проверит качество оказания медицинской помощи женщине и обстоятельства её выписки из больницы.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведёт проверку медучреждения, в котором оказывалась медицинская помощь пациентке, — сообщили РИА Новости в организации.

Женщина поступала в больницу с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость и немного повышенную температуру. По данным томографии, изменений в лёгких не оказалось, а тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

На следующий день пациентку выписали, а к дому её привезли социальные работники, которые, как утверждают в депздраве Москвы, и вызвали медиков, когда женщине стало плохо. Бригада скорой помощи приехала в течение 11 минут и констатировала смерть. Причиной стала острая сердечная недостаточность, писал NEWS.ru.