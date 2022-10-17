Росздравнадзор сообщил о снижении цен на лекарства Глава Росздравнадзора Самойлова: цены на лекарства в России снизились до уровня 2021 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что цены на лекарства в России после весеннего взлета фактически снизились до уровня 2021 года. Она пояснила, что ведомство отслеживало динамику цен посредством мониторинга движения медпрепаратов, передает ТАСС.

Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле, но на сегодняшний день мы видим не только снижение, а можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года, — цитирует агентство Самойлову.

Она добавила, что в настоящее время мониторинг движения лекарств, с помощью которого отслеживаются и цены на них, ведется в ручном режиме. В ближайшее время он станет автоматизированным, а отчет по ценам будет охватывать не только аптечный, но и госпитальный сегмент.

В марте указывалось, что оптовики подняли закупочные цены на лекарства: они выросли от 1,5% до 25% в зависимости от региона. При этом изменения не коснулись цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

В апреле генпрокурор России Игорь Краснов объяснил рост цен на лекарства жадностью коммерсантов от медицины. Он поручил на системной основе проверять все цепочек ценообразования в фармсекторе, обоснованность торговых наценок, а также потребовал жестко пресекать попытки спекуляций.