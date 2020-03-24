https://static.news.ru/photo/731a47de-6da2-11ea-a4fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все организованные туристы вернутся в Россию до конца марта. Сейчас за границей остаются 57,8 тысячи человек, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Ещё неделю назад их было почти в два раза больше, уточнила она.

По словам главы ведомства, большинство людей возвращаются из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции. Часть из них приедут обратно в рамках приобретённых путёвок, с остальными туроператоры работают, чтобы ускорить прибытие россиян на родину.

Что касается самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, то мы совместно с Росавиацией и МИД России ищем пути разрешения таких проблемных ситуаций, как, например, в случае с Марокко и Филиппинами, — заявила Догузова.

19 марта, как писал NEWS.ru, Ростуризм рекомендовал гражданам России временно воздержаться от поездок за пределы страны в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Российским туроператорам запретили отправлять новые группы за рубеж, от них также потребовали оказать максимальное содействие в возвращении соотечественников. Большинство организаций предписание выполнили, отметили в ведомстве.