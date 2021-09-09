Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком

Продажи туров с кешбэком приостановлены. Ростуризм закрыл их, поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана, объяснили в пресс-службе. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили: программа оказалась очень востребована у туристов, поэтому выделенная на поездки сумма выбралась раньше срока. Напомним, что изначально продажи должны были завершиться 31 августа, однако потом срок передвинули до 14 сентября.

В Ростуризме рассказали, что благодаря программе удалось поддержать спрос на отдых в России в межсезонье, а также обеспечить увеличение собираемости налогов, сохранить рабочие места и привлечь внимание туристов к внутренним направлениям, куда входят и регионы, наиболее пострадавшие от ковидных ограничений.

Как известно, всего прогрессий с начала года воспользовались свыше 1,6 млн россиян. Граждане купили туры на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд.

Ранее сообщалось, что Ростуризм до конца года запустит программу по кешбэку, рассчитанную на зимний сезон, туры будут продаваться с 15 января по 30 апреля. Однако программа туристического кешбэка будет работать в 2022 году только на низкий сезон — с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря.