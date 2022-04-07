Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах

Ростуризм в преддверии летнего туристического сезона усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах. Как сообщается на сайте ведомства, Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усилят мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли.

Также будет повышено внимание Ростуризма к качеству оказываемых на курортах туристических услуг и соответствию отелей заявленному уровню «звёздности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России продлевает программу туристического кешбэка за поездки по стране до 15 апреля. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, программой смогут воспользоваться не менее полутора миллионов человек.

В начале февраля глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что за две недели после старта нового этапа программы туристического кешбэка на счета россиян вернулся 1 млрд рублей. По её словам, это пятая часть годового бюджета программы. Глава Ростуризма отметила, что программа пользуется огромной популярностью, несмотря на низкий сезон.

Кроме того, изначально сообщалось, что продажи туров по России с кешбэком завершатся в ночь с 8 на 9 апреля. Сообщалось, что продажи решили прекратить досрочно из-за повышенного спроса, а дополнительное окно продаж на туры с кешбэком запустили в качестве антикризисной меры, которая позволила поддержать бизнес и занятость в туристической отрасли в текущих непростых условиях.