Ростуризм и профильные ведомства занимаются проработкой семи новых железнодорожных направлений из городов РФ в Крым.
Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить ещё семь дополнительных направлений из различных городов России в Крым. Думаю, в ближайшее время мы доработаем эту историю, — цитирует главу федерального агентства Зарину Догузову ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, следующий из Северной столицы в Севастополь поезд преодолел железнодорожную часть Крымского моста. На вокзале Севастополя пассажиры окажутся в 09:25 мск 25 декабря.
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