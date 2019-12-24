Столичный центр занятости «Моя карьера», который был открыт в апреле 2019 года, за время работы успел помочь с трудоустройством 183 тысячам москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, специалисты центра уделяют особое внимание вопросам помощи в поиске работы для москвичей с инвалидностью. Для горожан с ограниченными возможностями здоровья в банке данных «Моей карьеры» подходят почти...