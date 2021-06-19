Ростуризм рекомендовал сдвинуть сроки туров в Крым из-за разгула стихии

https://static.news.ru/photo/6fac9310-d082-11eb-b2de-96000091f725_660.jpg Керчь Фото: vk.com/ytatljh/Russian Look/Global Look Press

Туроператоры, работающие с Крымом, должны предупредить клиентов о неблагоприятных погодных условиях на полуострове, а экскурсионные компании перенести экскурсии на поздний период. Такие рекомендации дал Ростуризм, сообщает РИА Новости.

Мощный циклон принёс в Крым ливни, которые 17 июня привели к затоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, а 18 июня циклон перекинулся на Ялту, где из-за выхода реки из берегов подтоплены улицы и дома.

В Ростуризме отметили , что, по данным правительства Крыма, в связи с выпадением обильных осадков произошло наводнение в Керчи, Ялте и на других территориях Южного побережья Крыма.

Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму, [следует] следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности, — также подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что проливные дожди стали причиной подтопления 430 придомовых территорий, повреждены 369 домов. Об этом заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Он добавил, что по состоянию на 16:00 в Керчи остаются подтопленными 162 придомовые тeрритории, из них 115 домовладений, в Ялте — 63 домовладения, в селе Приозёрное — девять.