Ростуризм: гастрономия должна стать главным конкурентным преимуществом РФ

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Гастрономия может и должна стать главным конкурентным преимуществом России. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о потенциале развития гастрономического туризма, заявила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова. По её словам, в нашей стране есть уникальное культурное и вкусовое многообразие, которого нет ни в одной стране мира.

При этом она отметила, что продуктовые особенности региона напрямую влияют на формирование турпродукта и экономическое развитие.

Гастрономический туризм вносит огромный вклад в занятость, способствует развитию агро и сельского хозяйства, рыбной промышленности. Все туроператоры используют и продвигают гастро-туристические возможности регионов, а большинство туристов при выборе направления поездок в той или иной степени обращают внимание на гастрономические особенности региона, — подчеркнула Чухнова.

В той или иной степени, отметила она, все туристические регионы России развивают гастрономический туризм и часто вносят в обязательную программу туров знакомство с местной кухней.

Так, например, Мурманская область предлагает арктическую кухню, которая представлена блюдами из трески, рыбниками с палтусом, ухой «без рыбы» и хлебом с ягелем. Удмуртская Республика угощает гостей пирогами перепечи и табани с зыретом, а Крым — вареньем из розовых лепестков и «вкуснейшими чебуреками».

Гастрономические возможности регионов следует раскрывать и развивать, считает Чухнова.

Что касается гастрономического туризма, то мы совместно с нашим проектом «Гастрономическая карта России» продвигаем возможности регионов-участников, рассказываем о кухнях наших народов по всей стране, проводим мобильные фестивали, принимаем участие в крупных туристских мероприятиях. Я хочу еще раз отметить, что гастрономический туризм — это прежде всего впечатления. И именно сейчас впечатлений не хватает всем, во всем мире, — заявила она.



8 декабря 2020 года будут подведены итоги первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организатором которого является Минсельхоз России. Церемония объявления победителей состоится в 11:00. Станут известны финалисты народного голосования и других семи номинаций.