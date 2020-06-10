Ростуризм пытается договориться о доступных турах на Дальний Восток

https://static.news.ru/photo/59ce0054-ab23-11ea-965a-fa163e074e61_660.jpg Владивосток Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что её ведомство обсуждает с туроператорами и авиакомпаниями возможность запуска доступных пакетных туров на Дальний Восток.

Нам бы очень хотелось для жителей центральной России сделать Дальний Восток ближе, доступней. У нас ведётся работа с Минтрансом, авиакомпаниями, туроператорами, отельерами, с самими субъектами РФ по формированию доступных туров, — сказала Догузова, выступая на выездной сессии Восточного экономического форума «Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока».

Она отметила, что уже есть договорённость о запуске доступных туров на Байкал, на Алтай и в Хакасию. Эти программы должны стартовать в июле. Первое время они будут доступны преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга.

С 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников откроется Крым. С 15 июня здесь отменяется обсервация для приезжающих, на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции.

Туристам, желающим отправиться на отдых за рубеж, придётся ждать минимум до конца августа, предполагают в Ассоциации туроператоров России. Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической обстановки, писал NEWS.ru.