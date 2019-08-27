https://static.news.ru/photo/68dedefc-c8d3-11e9-ab49-fa163e074e61_660.jpg Национальный Парк Хортон Плейнс Фото: Harry Laub/imageBROKER.com/Global Look Press

Ростуризм проинформировал туроператоров и турагентов о возможной отмене запрета на продажу туров на Шри-Ланку. Это связано со снятием режима чрезвычайного положения в островном государстве.

Ведомство сослалось на позицию министерства иностранных дел России, которое днём ранее констатировало, что угроза безопасности для туристов значительно снизилась.

Вместе с тем, Ростуризм, как и МИД, рекомендовал россиянам , которые намерены посетить Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Нежелательными для путешествий в ведомстве также назвали северные и восточные области страны — Килиноччи, Муллайттиву, Маннар, Вавуния, полуостров Хаффна. Там до сих пор могут находиться противопехотные мины, оставшиеся с момента окончания в 2009 году боевых действий между правительственными войсками и повстанцами. Там же сохраняется вероятность совершения «непримиримыми» сепаратистами террористических актов, предупредили в Ростуризме.

Туроператорам и турагентам в случае возобновления продаж туров предписано информировать клиентов о ситуации на Шри-Ланке.

Чрезвычайное положение было введено в стране 21 апреля после серии терактов. В дальнейшем власти его продлевали. Отменён особый режим был 22 августа. При этом, как ранее заявил российский МИД, национальные вооружённые силы продолжают участвовать в охране общественного порядка.

Серия мощных взрывов произошла в нескольких христианских храмах Шри-Ланки в день празднования католической Пасхи. В результате устроенных смертниками терактов погибли более 250 человек, ещё около 500 получили ранения.