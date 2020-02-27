https://static.news.ru/photo/bbae4322-594f-11ea-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Милан, Италия Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендовало прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею из-за эпидемии коронавируса. Такую меру предполагается ввести до нормализации ситуации в этих странах.

Там отметили, что в своём решении опираются на информацию Роспотребнадзора, который сообщил «о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов».

Туристы вправе требовать полного возврата средств при отмене тура в Италию, Иран и Южную Корею, сказано в сообщении Ростуризма.

Помимо этого, туроператоров обязали информировать граждан, которые уже приобрели туры или только намереваются это сделать, о текущей эпидемиологической обстановке, а также о порядке изменения или расторжения договора на поездку.

Российским туристам, которые находятся в указанных странах, рекомендовано соблюдать правила гигиены и не покидать территорию отелей, за исключением случаев организованного трансфера до аэропорта.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ростуризм посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с ростом числа заболевших в этих странах. Однако а Ассоциации туроператоров России после этого заявили, что если Федеральное агентство по туризму не ограничивает продажу туров, то причин для полного возврата их стоимости нет.