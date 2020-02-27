Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендовало прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею из-за эпидемии коронавируса. Такую меру предполагается ввести до нормализации ситуации в этих странах.
Там отметили, что в своём решении опираются на информацию Роспотребнадзора, который сообщил «о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов».
Туристы вправе требовать полного возврата средств при отмене тура в Италию, Иран и Южную Корею,
Помимо этого, туроператоров обязали информировать граждан, которые уже приобрели туры или только намереваются это сделать, о текущей эпидемиологической обстановке, а также о порядке изменения или расторжения договора на поездку.
Российским туристам, которые находятся в указанных странах, рекомендовано соблюдать правила гигиены и не покидать территорию отелей, за исключением случаев организованного трансфера до аэропорта.
Ранее, как писал NEWS.ru, Ростуризм посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с ростом числа заболевших в этих странах. Однако а Ассоциации туроператоров России после этого заявили, что если Федеральное агентство по туризму не ограничивает продажу туров, то причин для полного возврата их стоимости нет.
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