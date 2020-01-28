https://static.news.ru/photo/f25edc4a-41cd-11ea-bb54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Около 5,6 тысячи организованных туристов из РФ до сих пор остаются на территории Китая.

Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по туризму (Ростуризм), которое приводит ТАСС. По уточнённым данным ведомства, в КНР находятся 5 тысяч 604 россиянина в составе организованных тургрупп. Все они должны вернуться в Россию до 4 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал NEWS.ru, по инициативе Пекина Россия прекратила принимать из КНР организованные туристические группы из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. При этом граждан Китая, которые уже находятся на территории РФ, отправлять на родину раньше срока не будут.

27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек.