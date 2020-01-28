Около 5,6 тысячи организованных туристов из РФ до сих пор остаются на территории Китая.
Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по туризму (Ростуризм), которое
Как ранее сообщал NEWS.ru, по инициативе Пекина Россия прекратила принимать из КНР организованные туристические группы из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. При этом граждан Китая, которые уже находятся на территории РФ, отправлять на родину раньше срока не будут.
27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек.
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