Ростуризм начал публиковать данные о готовности регионов к приёму туристов

Актуальную информацию о правилах посещения российских регионов начали публиковать на портале Russia.Travel. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.
В ведомстве отметили, что путешественники смогут узнать о правилах перемещения по субъекту, о требуемых документах, а также о режиме работы мест отдыха и средств размещения,
В главном меню сайта нужно зайти в раздел «Регионы», выбрать свой регион и открыть новость с пометкой COVID-19, —
говоритсяна сайте Ростуризма.
Власти обещают регулярно обновлять всю информацию.
Как писал NEWS.ru, российское правительство начнёт снимать ограничения с внутреннего туризма. С таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
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