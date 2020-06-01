Ростуризм начал публиковать данные о готовности регионов к приёму туристов

https://static.news.ru/photo/bc325a20-a40b-11ea-aac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Актуальную информацию о правилах посещения российских регионов начали публиковать на портале Russia.Travel. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве отметили, что путешественники смогут узнать о правилах перемещения по субъекту, о требуемых документах, а также о режиме работы мест отдыха и средств размещения, передаёт «Москва 24».

В главном меню сайта нужно зайти в раздел «Регионы», выбрать свой регион и открыть новость с пометкой COVID-19, — говорится на сайте Ростуризма.

Власти обещают регулярно обновлять всю информацию.

Как писал NEWS.ru, российское правительство начнёт снимать ограничения с внутреннего туризма. С таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.