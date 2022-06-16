Ростуризм призвал ускорить запуск единой электронной визы для 52 стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо ускорять запуск единой электронной визы, которая позволит посетить сразу 52 страны мира, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Она отметила, что выпуск такой визы обещали всему миру еще несколько лет назад.

По понятным причинам этот процесс был отложен. <...> Мы считаем, что сегодня нет никаких препятствий для того, чтобы эту единую электронную визу удобную, быструю запустить для 52 стран, — сказала Догузова.

Она добавила, что среди этих стран есть государства, которые ведут себя недружественно по отношению к России. Однако Догузова выразила мнение, что туристов из этих стран нужно пускать в Россию, чтобы они смогли открыть для себя страну, увидеть все ее красоты и к тому же оставить здесь некоторые средства, которые не будут лишними для экономики.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности». На нем представят российский туристический форум «Путешествуй!» на стенде Федерального агентства по туризму. В рамках мероприятия подписание соглашений о сотрудничестве и презентация туристических возможностей российских регионов.