Ростуризм организует вакцинные туры для иностранцев

https://static.news.ru/photo/291646a4-c55a-11eb-adaa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация иностранцев в России поможет перезапустить въездной туризм. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ростуризм и российские туроператоры готовы в короткие сроки организовать вакцинные туры в Россию для иностранцев, — заявила она.

Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Также официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин заявил, что группа не видит препятствий для сотрудничества с туроператорами по поводу таких туров.

Как сообщалось ранее, в период майских выходных расходы россиян на туристические путёвки выросли почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объём расходов эксперты зафиксировали в Москве, Подмосковье, Краснодарском и Красноярском краях.