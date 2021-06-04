Ростуризм организует вакцинные туры для иностранцев

Вакцинация иностранцев в России поможет перезапустить въездной туризм. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ростуризм и российские туроператоры готовы в короткие сроки организовать вакцинные туры в Россию для иностранцев, — заявила она.
Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Также официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин заявил, что группа не видит препятствий для сотрудничества с туроператорами по поводу таких туров.
Как сообщалось ранее, в период майских выходных расходы россиян на туристические путёвки выросли почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объём расходов эксперты зафиксировали в Москве, Подмосковье, Краснодарском и Красноярском краях.