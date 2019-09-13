https://static.news.ru/photo/ce32a792-d545-11e9-b566-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Роструд проверит сообщение о «нулевых зарплатах» на историческом факультете МГУ, с которым выступил преподаватель университета Аскольд Иванчик.
В отношении МГУ имени Ломоносова организовано проведение предварительной проверки информации, — передаёт телеканал «360» со ссылкой на представителя ведомства.
Ранее News.ru писал, что сотрудник Института всеобщей истории РАН и преподаватель МГУ Аскольд Иванчик рассказал, что ему перестали платить зарплату за работу в университете. По его словам, администрация учебного заведения оформила бумаги, в которых указана «нулевая зарплата». Учёный рассказал в Facebook, что оплата труда всегда была «символической» и деньги платили, так как необходимо было официально оформить деятельность. Иванчик отметил, что получил предложение продолжать преподавательскую деятельность на безвозмездной основе и согласился, так как изначально учил не из-за денег.