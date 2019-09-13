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Большинство россиян (58%) не доверяют российским СМИ. 54% населения считают, что газеты, радио и телевидение необъективно освещают политическую ситуацию в России, не согласны с ними только 25%.

При этом количество людей с высшим образованием, которые сомневаются в получаемой информации, составляет 64%. Неполными данные о политике в СМИ считают 66% респондентов. Среди выпускников вузов — 73%. Говоря об...