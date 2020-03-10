https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что россиян в мае ждут два периода длинных выходных.

В связи с празднованием Дня весны и труда выходными будут пять дней — с 1 по 5 мая включительно. Затем в связи с празднованием Дня Победы ещё три дня — с 9 по 11 мая.

Также на один час сокращается продолжительность предпраздничных рабочих дней — 30 апреля и 8 мая, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Трудовой кодекс РФ внесены поправки, касающиеся правил ухода работающего населения страны в отпуска. В частности, они затрагивают сроки выплаты сотрудникам отпускных. Теперь работодатель обязан выплатить отпускные за три рабочих дня до начала согласованного отпуска. Раньше это должно было быть сделано за три календарных дня до ухода в отпуск.