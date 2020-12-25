Роструд напомнил о семи длинных выходных в 2021 году

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Россияне вернутся к работе 11 января 2021 года, а 21 февраля уйдут на трёхдневные каникулы. Всего в наступающем году сокращённых рабочих недель будет семь.

Рабочий день 22 февраля будет перенесён при этом на субботу, 20 февраля. На 8 Марта россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя, как и две первые рабочие неделе в мае. Работать россияне будут с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Празднование Дня России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня, что даст возможность отдохнуть подольше. В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства будет трёхдневная рабочая неделя — выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября.

Президент России Владимир Путин 23 декабря заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

К настоящему времени во многих российских регионах уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и других субъектах. Также мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с рекомендацией сделать 31 декабря выходным днём, писал NEWS.ru.