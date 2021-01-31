Роструд напомнил о неполных рабочих неделях в феврале

https://static.news.ru/photo/0f240f8e-6424-11eb-adb5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне во второй половине февраля 2021 года будут работать неравномерно — сначала их ждёт шестидневная рабочая неделя, а затем — трёхдневная.

Об этом напомнили в Роструде, сообщает РИА Новости.

При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трёх дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трёхдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля, — пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что период с 15 по 20 февраля станет для россиян единственной в году шестидневной рабочей неделей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная служба по труду и занятости РФ рассказала о 30 праздничных днях у россиян в 2021 году. Несколько из них придётся на весну. Так, в марте россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, а рабочими останутся четыре дня. Еще две сокращённые рабочие недели по четыре дня будут в мае: выходные продлятся с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.