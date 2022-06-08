Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за Дня России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян ожидают длинные выходные с 11 июня, субботы, по 13 июня, понедельник, в связи с празднованием Дня России 12 июня в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. На следующей неделе будет 4 рабочих дня с 14 по 17 июня, соответственно.

Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно, — указано на сайте ведомства.

Следующие длинные выходные в России будут только в ноябре, в связи с Днём народного единства.

В Роструде ранее подчеркивали, что работникам, получающим оклад, не может быть снижена заработная плата из-за нерабочих праздничных дней. Работники же, у которых оклад не установлен и которые не трудились в нерабочие праздничные дни, должны получить дополнительное вознаграждение. Его размер определяется коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.