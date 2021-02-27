Роструд напомнил о коротких рабочих неделях весной

https://static.news.ru/photo/6b3b4fd6-7a35-11eb-94a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Короткая рабочая неделя ждёт россиян в связи с праздником 8 Марта, ещё две четырёхдневные рабочие недели придутся на май.

Международный женский день сократит рабочую неделю до четырёх дней, — цитирует Роструд РИА Новости.

Кроме того, две первые рабочие недели мая также станут на один день короче. Рабочими окажутся периоды с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Всего в 2021 году предусмотрено семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная служба по труду и занятости РФ рассказала о праздничных днях у россиян в 2021 году. Так, в марте россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, а рабочими останутся четыре дня. Ещё две сокращённые рабочие недели по четыре дня будут в мае: выходные продлятся с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.