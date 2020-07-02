Ространснадзор нашёл массовые нарушения в аэропортах и авиакомпаниях

https://static.news.ru/photo/0a6e670c-bca2-11ea-b62d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ространснадзор провёл 543 рейда в аэропортах и авиакомпаниях на предмет соблюдения требований по выходу из режима ограничений. Были выявлены 518 нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Самым частым нарушением среди авиакомпаний оказалось то, что их сотрудники не измеряют температуру пассажиров на входе в самолёт. В этом отличились «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», «Ямал», «ИрАэро», АЛРОСА, «Азимут» и другие, пишут «Ведомости».

И это при том, что в большинстве случаев на борту лайнеров есть термометры для бесконтактного измерения температуры тела. Остальные правила, такие как ношение масок, перчаток, организация запаса средств индивидуальной защиты, перевозчиками соблюдаются.

Что касается аэропортов, в Нальчике и Тюмени недостаточно часто информируют пассажиров о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности. В Пулково, Красноярске, Магадане пассажиры не соблюдают социальную дистанцию в терминалах.

Без масок и перчаток работают грузчики в аэропортах Владивостока, Хабаровска и Якутска. Длинный список нарушений у аэропорта в Новосибирске. Там не только не измерялась температура у пассажиров, но и средства индивидуальной защиты были доступны только в аптеках терминала. В сам терминал пассажиров пускали без масок и перчаток.

По итогам проверок Ространснадзор направил в Роспотребнадзор материалы о нарушении 231 рекомендации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старший помощник руководителя следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила о начале проверки по факту нарушения общественного порядка на борту воздушного судна рейса Ростов-на Дону — Москва. Пассажир в аэропорту Платов был снят с рейса из-за отказа надеть защитную маску.